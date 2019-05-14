В 1 сезоне 2 серии сериала «Годы» мир пытается восстановиться после взрыва. Дэниэл мечтает о новой жизни с Виктором, пока бывший муж планирует скверную месть. Селест теряет свою работу. Вив скоро станет премьер-министром.