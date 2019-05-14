В 1 сезоне 3 серии сериала «Годы» Стивен и Селест пытаются вернуться к нормальной жизни. Дэниэл ломается, когда Виктора депортируют обратно в Киев. Роузи теряет работу. Эдит снова хочет продолжить свою активистскую деятельность.