161, 153, 137, 122, 106, 104, 102 (Мы все еще считаем миндаль.)
Сезон 1 / Серия 429 декабря 2019
66, 65, 64, 62
Сезон 1 / Серия 55 января 2020
15, 14 (Стр. 1)
Сезон 1 / Серия 612 января 2020
14 (Стр. 2), 12, 11, 10
Сезон 1 / Серия 719 января 2020
3, 2, 1
Сезон 1 / Серия 826 января 2020
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Работа над собой» скорая медицинская помощь позволяет привлечь внимание к близким отношениям Эбби и Кэмпбелл, после чего Эбби решается и доверяет свою самую страшную тайну Крису. Женщина с ужасом ждет реакции.
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