161, 153, 137, 122, 106, 104, 102 (Мы все еще считаем миндаль.)
Сезон 1 / Серия 429 декабря 2019
66, 65, 64, 62
Сезон 1 / Серия 55 января 2020
15, 14 (Стр. 1)
Сезон 1 / Серия 612 января 2020
14 (Стр. 2), 12, 11, 10
Сезон 1 / Серия 719 января 2020
3, 2, 1
Сезон 1 / Серия 826 января 2020
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Работа над собой» психотерапевт Эбби уходит из жизни прямо во время сеанса. Тогда женщина решает самостоятельно разобраться со своими проблемами. Эбби считает, что во всех ее проблемах виновата Джулия Суини.
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
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«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
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ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
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