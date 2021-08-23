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Работа над собой 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Работа над собой
Киноафиша Сериалы Работа над собой Сезоны Сезон 2

Work in Progress 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Работа над собой»

Во 2 сезоне сериала «Работа над собой» 45-летняя лесбиянка по имени Эбби по-прежнему испытывает проблемы, связанные с самоидентификацией, и твердо намерена справиться с ними. Она активно занимается поисками нового специалиста в области психотерапии. Но поиски долгое время не приносят желаемых результатов, а все врачеватели человеческих душ, с которыми сталкивается Эбби, вызывают в ней только раздражение. Вместе с тем Эбби сближается с Кэмпбелл. А вот отношения с квир-сообществом претерпевают изменения.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Работа над собой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жизнь встала у меня на пути Life Got in the Way
Сезон 2 Серия 1
23 августа 2021
Все хорошо, все в порядке Everything's Fine, Everything's Okay
Сезон 2 Серия 2
23 августа 2021
Две королевы на двух королевах Two Queens on Two Queens
Сезон 2 Серия 3
30 августа 2021
Извинения и их изменчивый характер Apologies and Their Fluctuating Nature
Сезон 2 Серия 4
30 августа 2021
Возьмите своего ребенка на рабочий день Take Your Child to Work Day
Сезон 2 Серия 5
5 сентября 2021
Элеонора Рузвельт Eleanor Roosevelt
Сезон 2 Серия 6
12 сентября 2021
О, скажи, ты видишь Oh Say Can You See
Сезон 2 Серия 7
19 сентября 2021
ФТП FTP
Сезон 2 Серия 8
26 сентября 2021
Hey, Dad
Сезон 2 Серия 9
3 октября 2021
I Release You
Сезон 2 Серия 10
10 октября 2021
График выхода всех сериалов
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