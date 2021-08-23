Во 2 сезоне сериала «Работа над собой» 45-летняя лесбиянка по имени Эбби по-прежнему испытывает проблемы, связанные с самоидентификацией, и твердо намерена справиться с ними. Она активно занимается поисками нового специалиста в области психотерапии. Но поиски долгое время не приносят желаемых результатов, а все врачеватели человеческих душ, с которыми сталкивается Эбби, вызывают в ней только раздражение. Вместе с тем Эбби сближается с Кэмпбелл. А вот отношения с квир-сообществом претерпевают изменения.