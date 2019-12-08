В 1 сезоне сериала «Работа над собой» 45-летняя лесбиянка по имени Эбби Макэнани живет в Чикаго. Она испытывает проблемы из-за чрезмерного веса и страдает от неуверенности в себе. Но есть у Эбби и более серьезная экзистенциальная проблема: она не может решить, кем хочет быть – женщиной или мужчиной? Чтобы идентифицировать себя в этом мире, Эбби ходит на сеансы психотерапии. Однако в какой-то момент ее терапевт умирает прямо на ее глазах. Тогда Эбби приходится решать свои проблемы собственными силами.