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Работа над собой 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Работа над собой
Киноафиша Сериалы Работа над собой Сезоны Сезон 1

Work in Progress 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Работа над собой»

В 1 сезоне сериала «Работа над собой» 45-летняя лесбиянка по имени Эбби Макэнани живет в Чикаго. Она испытывает проблемы из-за чрезмерного веса и страдает от неуверенности в себе. Но есть у Эбби и более серьезная экзистенциальная проблема: она не может решить, кем хочет быть – женщиной или мужчиной? Чтобы идентифицировать себя в этом мире, Эбби ходит на сеансы психотерапии. Однако в какой-то момент ее терапевт умирает прямо на ее глазах. Тогда Эбби приходится решать свои проблемы собственными силами.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Работа над собой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
180 Миндальных орехов 180 Almonds
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2019
176, 172, 171
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2019
162
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2019
161, 153, 137, 122, 106, 104, 102 (Мы все еще считаем миндаль.) 161, 153, 137, 122, 106, 104, 102 (We're Still Counting Almonds.)
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2019
66, 65, 64, 62
Сезон 1 Серия 5
5 января 2020
15, 14 (Стр. 1) 15, 14 (Pt. 1)
Сезон 1 Серия 6
12 января 2020
14 (Стр. 2), 12, 11, 10 14 (Pt. 2), 12, 11, 10
Сезон 1 Серия 7
19 января 2020
3, 2, 1
Сезон 1 Серия 8
26 января 2020
График выхода всех сериалов
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