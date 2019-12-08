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Работа над собой 2019 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Работа над собой»
180 Миндальных орехов
Сезон 1 / Серия 1 8 декабря 2019
176, 172, 171
Сезон 1 / Серия 2 15 декабря 2019
162
Сезон 1 / Серия 3 22 декабря 2019
161, 153, 137, 122, 106, 104, 102 (Мы все еще считаем миндаль.)
Сезон 1 / Серия 4 29 декабря 2019
66, 65, 64, 62
Сезон 1 / Серия 5 5 января 2020
15, 14 (Стр. 1)
Сезон 1 / Серия 6 12 января 2020
14 (Стр. 2), 12, 11, 10
Сезон 1 / Серия 7 19 января 2020
3, 2, 1
Сезон 1 / Серия 8 26 января 2020
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Работа над собой» Эбби находит в себе силы и мотивацию, чтобы покинуть свою квартиру и отправиться на шоу-программу Джулии «Эта американская жизнь». Там женщину ожидают два не самых приятных сюрприза, повлиявших на нее.

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