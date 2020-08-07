В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Маги: Истории Аркадии», пока король Артур устраивает рыцарский турнир, чтобы развеселить жителей Камелота, Клэр узнает о возрождении Морганы. Вместе с Хизердуксом они готовятся к ее нападению на королевство.
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