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Киноафиша Сериалы Маги: Истории Аркадии Сезоны Сезон 1 Серия 5

Маги: Истории Аркадии 2020 5 серия 1 сезон

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Как по волшебству
Сезон 1 / Серия 1 7 августа 2020
Творцы истории
Сезон 1 / Серия 2 7 августа 2020
Охота на ведьм
Сезон 1 / Серия 3 7 августа 2020
Дева озера
Сезон 1 / Серия 4 7 августа 2020
Королевская битва
Сезон 1 / Серия 5 7 августа 2020
Киллахед. Часть 1
Сезон 1 / Серия 6 7 августа 2020
Киллахед. Часть 2
Сезон 1 / Серия 7 7 августа 2020
Подземелье магов
Сезон 1 / Серия 8 7 августа 2020
Логово дракона
Сезон 1 / Серия 9 7 августа 2020
Последний выход
Сезон 1 / Серия 10 7 августа 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Маги: Истории Аркадии», пока король Артур устраивает рыцарский турнир, чтобы развеселить жителей Камелота, Клэр узнает о возрождении Морганы. Вместе с Хизердуксом они готовятся к ее нападению на королевство.

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