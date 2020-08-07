В 1 сезоне 9 серии мультсериала «Маги: Истории Аркадии» Клэр отправляется в царство теней в поисках пропавшей души Джима. А Хизердукс обращается к дракону за помощью: ему необходимо перевести книгу, которую ему оставил Мерлин перед смертью.
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