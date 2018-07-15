В 1 сезоне 6 серии сериала «Кто есть Америка?» комик в образе уже знакомого зрителям доктора философии интервьюирует видного политика США Джилл Стейн. Им предстоит обсудить экологию и злободневную проблему глобального потепления.
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