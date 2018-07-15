В 1 сезоне 4 серии сериала «Кто есть Америка?» представитель итальянской богемы Джио Мональдо проводит встречу с американским яхтенным брокером. Им предстоит разобрать вопрос, связанный с покупкой судна для Башара аль-Асада.
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