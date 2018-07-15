В 1 сезоне 2 серии сериала «Кто есть Америка?» появляется Эрран Морад — эксперт в области борьбы с терроризмом, который берет интервью у представителя республиканской партии Джейсона Спенсера. Без последствий не обходится и эта встреча.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail