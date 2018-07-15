В 1 сезоне 5 серии сериала «Кто есть Америка?» комик перевоплощается в образ вышедшего на свободу заключенного Шермана, который провел за решеткой свыше двадцати лет. Он отправляется в культовый ночной клуб, преследуя необычную цель.
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