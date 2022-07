1 The Love We Make Prince 4:39

2 Why Must the Show Go On Philip Oakey, Giorgio Moroder / Giorgio Moroder 4:11

3 A Lei Anna Oxa / Roberto Vecchioni 3:47

4 Three Weeks And I'm Still Outta My Mind John Adams 5:09

5 Keys Of Life Klaus Nomi 2:26

6 Lightning Strikes Klaus Nomi 2:58

7 Child Prodigy Arto Lindsay / Caetano Veloso 4:17

8 Time Will Tell Blood Orange / Devonte Hynes 5:37

9 Emilia Paranoica CCCP Fedeli Alla Linea 7:22

10 Soldier of Love Francesca Scorsese / Tony Moon 1:43

11 America A O Aaron Carter / Alan Ross 3:29

12 House Of Cards Radiohead / Phil Selway 5:28

13 Absolute Beginners (Single Version Remastered) David Bowie 5:36

14 Child Song Kip Hanrahan / Tony Hymas 2:37

15 Better Than Me (Live at Club Locomotiv) Blood Orange / Devonte Hynes 3:17

16 But You (Live at Club Locomotiv) Blood Orange / Devonte Hynes 3:17