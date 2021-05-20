В 1 сезоне сериала «Мы — Lady Parts» в центре событий оказывается двадцатишестилетняя мусульманская девушка по имени Амина. В своем возрасте она уже успела написать диссертацию по микробиологии, но, увы, так и не смогла найти достойного кандидата в мужья. В свободное от учебы время главная героиня играет на гитаре, но ужасно боится выступать на публике и втайне надеется когда-нибудь побороть этот страх. Жизнь Амины серьезно меняется, когда панк-группа под названием Lady Parts размещает объявление о поиске новой гитаристки...