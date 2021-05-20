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Мы — Lady Parts 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы — Lady Parts
Киноафиша Сериалы Мы — Lady Parts Сезоны Сезон 1

We Are Lady Parts
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы — Lady Parts»

В 1 сезоне сериала «Мы — Lady Parts» в центре событий оказывается двадцатишестилетняя мусульманская девушка по имени Амина. В своем возрасте она уже успела написать диссертацию по микробиологии, но, увы, так и не смогла найти достойного кандидата в мужья. В свободное от учебы время главная героиня играет на гитаре, но ужасно боится выступать на публике и втайне надеется когда-нибудь побороть этот страх. Жизнь Амины серьезно меняется, когда панк-группа под названием Lady Parts размещает объявление о поиске новой гитаристки...

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Мы — Lady Parts График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сыграй что-нибудь Play Something
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2021
Потенциальный будущий супруг Potential Future Spouse
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2021
Уроженцы Земли Earth Natives
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2021
Годзилла Godzilla
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2021
Презентовать Represent
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2021
Спарта Sparta
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2021
График выхода всех сериалов
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