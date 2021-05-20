В 1 сезоне 4 серии сериала «Мы — Lady Parts» после ряда неудач группа постепенно возвращается к своей обычной жизни. Девушки понимают, что в ближайшее время у них точно не будет концертов. К счастью, Амина не теряет надежды на лучшее будущее...