Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мы — Lady Parts Сезоны Сезон 1 Серия 2

Мы — Lady Parts 2021 2 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Мы — Lady Parts»
Сыграй что-нибудь
Сезон 1 / Серия 1 20 мая 2021
Потенциальный будущий супруг
Сезон 1 / Серия 2 20 мая 2021
Уроженцы Земли
Сезон 1 / Серия 3 20 мая 2021
Годзилла
Сезон 1 / Серия 4 20 мая 2021
Презентовать
Сезон 1 / Серия 5 20 мая 2021
Спарта
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Мы — Lady Parts» девушки из панк-группы делают главной героине крайне заманчивое предложение: если Амина отправится с ними на пробы, она получит уникальный шанс познакомиться с симпатичным братом Аиши Асханом...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Приложение киноафиши