В 1 сезоне 3 серии сериала «Мы — Lady Parts» тайная жизнь главной героини оказывается под угрозой, когда выступление панк-группы неожиданно совпадает с празднованием свадьбы подруги Аиши по имени Нур. Что в итоге выберет начинающая гитаристка?
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