Война на западном направлении 1990 3 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 117 июня 1990
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 218 июня 1990
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 319 июня 1990
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 420 июня 1990
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 521 июня 1990
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 622 июня 1990
О чем cерия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Война на западном направлении» РККА несет невообразимые потери. Пали Брест и Минск. Потерян след генерала Чумакова, командование считает, что тот попал в плен. В адрес комфронтом Павлова выдвинуты серьезные обвинения.
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