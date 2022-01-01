Война на западном направлении 1990 2 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 117 июня 1990
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 218 июня 1990
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 319 июня 1990
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 420 июня 1990
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 521 июня 1990
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 622 июня 1990
О чем cерия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Война на западном направлении» немцы подступают к столице БССР. Командующий фронтом пробует собрать войска в кулак для контрудара: отступление в любом случае невозможно. Однако бороться с Вермахтом оказывается непросто.
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