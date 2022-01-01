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Киноафиша Сериалы Война на западном направлении Сезоны Сезон 1 Серия 2

Война на западном направлении 1990 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 июня 1990
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 июня 1990
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 19 июня 1990
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 июня 1990
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 21 июня 1990
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 июня 1990
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Война на западном направлении» немцы подступают к столице БССР. Командующий фронтом пробует собрать войска в кулак для контрудара: отступление в любом случае невозможно. Однако бороться с Вермахтом оказывается непросто.

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