В 1 сезоне 4 серии сериала «Война на западном направлении» бывшему комфронта Павлову, видимо, придется расстаться с головой. Ведь кто-то должен ответить за катастрофу 1941 года. Чумаков тем временем получает приказ удерживать позиции под Смоленском.