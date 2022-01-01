В 1 сезоне 5 серии сериала «Война на западном направлении» получивший ранение Чумаков выясняет, что его ребенок, оказывается, ушел на фронт. В Смоленске же армия и гражданские напрягают все силы, чтобы отстоять город. Однако этого оказывается мало.