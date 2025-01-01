ThorsУ тебя нет врагов. У никого нет врагов. Нет никого, кого можно было бы повредить.
AskeladdЧеловек, раб золота, держит кнут... И бьёт раба, которого купил за это золото, как будто чтобы утвердить, что он — хозяин. Он просто не осознаёт этого. Каждый живой человек — раб чего-то.
ThorsЯ вынужден полагаться на такой меч, потому что я еще не мастер. Истинному воину не нужен меч.
AskeladdТы молод. Время на твоей стороне. Ты подрастёшь, а я постарею. Однажды ты, вероятно, победишь меня. Это естественно. Даже самый сильный человек обязан умереть.
КанутМир... божественное творение Божье... так наполнен любовью... но в сердцах людей нет любви.
Лейф ЭрикссонНе все воины сражаются на поле боя с мечом в руке. Моряк зарабатывает себе на жизнь, сражаясь с морем.
AskeladdБой, который ты не можешь выиграть, превращается вobsession.
AskeladdОн просто сам этого не осознаёт. Каждый кем-то порабощён.
КнудГде в этом мире можно найти здравомыслящего человека? Мы все такие. Мы все одинаковы. Никто из нас не понимает, что значит любить всех. Или смысл жизни... или смысл смерти... или смысл наших собственных битв.
ThorkellЯ думал о нём пятнадцать лет. И я понял, что речь шла не о жизни или смерти плоти. Важно для воина — это душа... и где она находится.
ThorkellНеужели никогда не становится скучно, всегда быть на стороне победителей?
WillibaldЛюбовь придаёт ценность всему в мире. Без любви... золото, серебро, лошади и женщины... всё это ничего не стоит.
ThorsПришло время мне взять на себя ответственность за то, что я сделал.
YlvaЧто ж, если они мертвы, значит, на этом всё. Плакать об этом тебе ничего не даст, кроме пустого живота.
AskeladdПопытайся достичь чего-то великого на поле боя. Ты викинг. Тогда я награжу тебя дуэлью.
AskeladdТолько те, кто сражается на battlefield, получают то, что хотят. Таков путь воина.
AskeladdНа поле боя первыми погибают слабые. Как ты.
ThorfinnЯ добьюсь всего за короткое время. А потом ты умрёшь от моих рук.
FlokiТебе не стоит задавать вопросов, это ради твоего блага.