Цитаты из сериала Сага о Винланде

Thors У тебя нет врагов. У никого нет врагов. Нет никого, кого можно было бы повредить.
Askeladd Человек, раб золота, держит кнут... И бьёт раба, которого купил за это золото, как будто чтобы утвердить, что он — хозяин. Он просто не осознаёт этого. Каждый живой человек — раб чего-то.
Thors Я вынужден полагаться на такой меч, потому что я еще не мастер. Истинному воину не нужен меч.
Askeladd Ты молод. Время на твоей стороне. Ты подрастёшь, а я постарею. Однажды ты, вероятно, победишь меня. Это естественно. Даже самый сильный человек обязан умереть.
Канут Мир... божественное творение Божье... так наполнен любовью... но в сердцах людей нет любви.
Лейф Эрикссон Не все воины сражаются на поле боя с мечом в руке. Моряк зарабатывает себе на жизнь, сражаясь с морем.
Askeladd Бой, который ты не можешь выиграть, превращается вobsession.
Askeladd Он просто сам этого не осознаёт. Каждый кем-то порабощён.
Кнуд Где в этом мире можно найти здравомыслящего человека? Мы все такие. Мы все одинаковы. Никто из нас не понимает, что значит любить всех. Или смысл жизни... или смысл смерти... или смысл наших собственных битв.
Thorkell Я думал о нём пятнадцать лет. И я понял, что речь шла не о жизни или смерти плоти. Важно для воина — это душа... и где она находится.
Thorkell Неужели никогда не становится скучно, всегда быть на стороне победителей?
Willibald Любовь придаёт ценность всему в мире. Без любви... золото, серебро, лошади и женщины... всё это ничего не стоит.
Thors Пришло время мне взять на себя ответственность за то, что я сделал.
Ylva Что ж, если они мертвы, значит, на этом всё. Плакать об этом тебе ничего не даст, кроме пустого живота.
Askeladd Попытайся достичь чего-то великого на поле боя. Ты викинг. Тогда я награжу тебя дуэлью.
Askeladd Только те, кто сражается на battlefield, получают то, что хотят. Таков путь воина.
Askeladd На поле боя первыми погибают слабые. Как ты.
Thorfinn Я добьюсь всего за короткое время. А потом ты умрёшь от моих рук.
Floki Тебе не стоит задавать вопросов, это ради твоего блага.
Thors Уходи сейчас, и я не заберу твою жизнь.
