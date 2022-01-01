В 1 сезоне 7 серии сериала «В поисках капитана Гранта» спасательная операция завершена, и ребята могут наконец-то плыть домой. Писатель заканчивает очередную историю и приступает к описанию непредсказуемых приключений бывшего боцмана на острове.
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