В 1 сезоне 6 серии сериала «В поисках капитана Гранта» аристократ сдерживает обещание, данное жестокому разбойнику, и судно вновь продолжает плавание. Спасатели прибывают на загадочный остров-призрак, где поиски могут наконец-то завершиться.
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