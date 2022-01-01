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Киноафиша Сериалы В поисках капитана Гранта Сезоны Сезон 1 Серия 6

В поисках капитана Гранта 1985 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 13 мая 1985
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 14 мая 1985
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 15 мая 1985
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 16 мая 1985
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 19 мая 1985
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 1985
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 21 мая 1985
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «В поисках капитана Гранта» аристократ сдерживает обещание, данное жестокому разбойнику, и судно вновь продолжает плавание. Спасатели прибывают на загадочный остров-призрак, где поиски могут наконец-то завершиться.

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