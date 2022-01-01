«В поисках капитана Гранта» — это сериал о том, как Жюль Верн работал над одной из самых известных своих книг. Гарри отправляется в рискованное путешествие, однако его судно терпит трагическое крушение. Аристократ Гленарван вместе с молодой супругой и детьми пропавшего моряка организуют спасательную экспедицию, чтобы разыскать выживших из экипажа корабля. Однако в бескрайнем океане им самим предстоит избежать смертельной опасности и пережить самые неожиданные знакомства и незабываемые приключения.