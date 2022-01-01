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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы В поисках капитана Гранта
В поисках капитана Гранта (1985 - 1985) В поисках капитана Гранта 12+
Год выпуска 1985
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность 7 часов 35 минут
О чем сериал

«В поисках капитана Гранта» — это сериал о том, как Жюль Верн работал над одной из самых известных своих книг. Гарри отправляется в рискованное путешествие, однако его судно терпит трагическое крушение. Аристократ Гленарван вместе с молодой супругой и детьми пропавшего моряка организуют спасательную экспедицию, чтобы разыскать выживших из экипажа корабля. Однако в бескрайнем океане им самим предстоит избежать смертельной опасности и пережить самые неожиданные знакомства и незабываемые приключения.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В поисках капитана Гранта - Сезон 1 Сезон 1
1985, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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