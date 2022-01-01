В 1 сезоне 1 серии сериала «В поисках капитана Гранта» Эдуард с супругой и детьми пропавшего моряка вынуждены отправиться в кругосветное плавание по 37-й параллели Южного полушария, о которой было сказано в обрывочном послании с просьбой о спасении.