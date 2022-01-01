В 1 сезоне 5 серии сериала «В поисках капитана Гранта» Эллен удается помочь своему супругу заключить соглашение с жестоким разбойником. Позже обнаруживается, что мужчина из-за разногласий с командиром планировал завладеть кораблем Гарри.
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