В 1 сезоне 8 серии сериала «В активном поиске» главный герой усиленно продолжает поиски той самой женщины. На этот раз Андрей планирует встретиться с особой кандидаткой — работницей музея по имени Юлия. Однако вечер получает неожиданный поворот.
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