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Киноафиша Сериалы В активном поиске Сезоны Сезон 1 Серия 5

В активном поиске 2021 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «В активном поиске»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 8 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 15 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 апреля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 29 апреля 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 6 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «В активном поиске» главный герой впервые готовит для ребенка изысканное и любимое блюдо. Затем он направляется в ресторан, чтобы встретиться с возможной матерью мальчика. Увы, мужчину ждет не самый приятный сюрприз...

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