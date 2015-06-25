В 3 сезоне 5 серии сериала «Под куполом» Кристина подчиняет своему плану Джуниора. Джулия с Джимом объединяются против Кристины, разыскивая доказательство ее вины. Кристина понимает, что Джо и Норри уже не в ее власти, и компрометирует их.
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