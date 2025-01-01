[Вступительное изложение, сезон 1] Честерс-Милл — это место, как и многие другие. По крайней мере, так было, пока нас не отрезали от остального мира таинственным куполом. Невидимым, неразрушимым и совершенно невыносимым. Мы в ловушке. Мы не знаем, откуда он пришёл и почему он здесь, но теперь, когда мы все вместе под куполом, ни одна из наших тайн не в безопасности.