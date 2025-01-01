Меню
Цитаты из сериала Под куполом

Julia Shumway [Вступительное изложение, сезон 1] Честерс-Милл — это место, как и многие другие. По крайней мере, так было, пока нас не отрезали от остального мира таинственным куполом. Невидимым, неразрушимым и совершенно невыносимым. Мы в ловушке. Мы не знаем, откуда он пришёл и почему он здесь, но теперь, когда мы все вместе под куполом, ни одна из наших тайн не в безопасности.
Дэйл 'Барби' Барбара [Открывающая нарратив, 2 сезон] Две недели назад невидимый купол накрыл Честера Мила, отрезав нас от остального мира. Почему купол тут и какие тайны нас ожидают, мы все еще не знаем. Каждый день он испытывает наши пределы, вынося на свет лучшее и худшее в нас. Некоторые говорят, что мы останемся здесь навсегда, но мы никогда не прекратим бороться за выход.
Джо Макиллистер Джо Макиллистер, Норри Кэлверт-Хилл: Розовые звезды падают. Розовые звезды падают рядами.
Джеймс 'Большой Джим' Ренни [Открывающий закадр, Сезон 3] Четыре недели назад невидимый купол рухнул на Честера Милла, отрезав нас от остального мира. Этот купол испытал наши пределы, заставив каждого из нас столкнуться со своими внутренними демонами... яростью... горем... страхом. Теперь, чтобы выжить, нам предстоит сразиться с нашим самым опасным противником... врагом внутри.
