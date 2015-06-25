В 3 сезоне 11 серии сериала «Под куполом» Гектор вербует Большого Джима и Джулию для тестирования лекарства. В обмен на информацию о куполе Джо предлагает Кристине сотрудничество. Барби рискует жизнью ради спасения Евы из-под влияния Кристины.