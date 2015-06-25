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Киноафиша Сериалы Под куполом Сезоны Сезон 3 Серия 12

Под куполом 2013 - 2015 12 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Под куполом»
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Сезон 3 / Серия 1 25 июня 2015
Но я — нет
Сезон 3 / Серия 2 25 июня 2015
Возвращение
Сезон 3 / Серия 3 2 июля 2015
Общность
Сезон 3 / Серия 4 9 июля 2015
Аляска
Сезон 3 / Серия 5 16 июля 2015
В клетке
Сезон 3 / Серия 6 23 июля 2015
Выброс
Сезон 3 / Серия 7 30 июля 2015
Переломный момент
Сезон 3 / Серия 8 6 августа 2015
План Б
Сезон 3 / Серия 9 13 августа 2015
Пророчество
Сезон 3 / Серия 10 20 августа 2015
Любовь — это поле боя
Сезон 3 / Серия 11 27 августа 2015
Накаливание
Сезон 3 / Серия 12 3 сентября 2015
Враг внутри
Сезон 3 / Серия 13 10 сентября 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 12 серии сериала «Под куполом» у жителей остаются всего лишь сутки на то, чтобы найти выход, иначе они все задохнутся. Гектор непреклонен в своем решении оставить зараженных под куполом, Большой Джим пытается его переубедить.

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