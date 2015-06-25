В 3 сезоне 12 серии сериала «Под куполом» у жителей остаются всего лишь сутки на то, чтобы найти выход, иначе они все задохнутся. Гектор непреклонен в своем решении оставить зараженных под куполом, Большой Джим пытается его переубедить.
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