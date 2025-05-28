Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Под куполом
Статьи
Статьи о сериале «Под куполом»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Под куполом»
Вся информация о сериале
Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие»
Несмотря на привязку к имени писателя, сериал закрыли из-за слишком низких рейтингов.
2 комментария
28 мая 2025 07:00
Этот сериал по своей книге Кинг называл отличным: зрители с трудом оценили в 6,5 на IMDb
Большинство отзывов негативные, хотя вины автора в этом нет.
Написать
8 февраля 2025 13:46
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
Написать
17 ноября 2024 09:54
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667