В 1 сезоне 8 серии сериала «Угрюм-река» главный герой встречается с отцом и сообщает ему, что намерен жениться на Анфисе. Свадьба с Ниной не состоится. Ночью того же дня Шапошников отправляется к местной повитухе: ему нужно, чтобы та приняла роды...
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail