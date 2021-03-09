В 1 сезоне 8 серии сериала «Угрюм-река» главный герой встречается с отцом и сообщает ему, что намерен жениться на Анфисе. Свадьба с Ниной не состоится. Ночью того же дня Шапошников отправляется к местной повитухе: ему нужно, чтобы та приняла роды...