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Киноафиша Сериалы Уцелевшие Сезоны Сезон 1 Серия 3

Уцелевшие 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 10 июля 2021
Сезон 1 / Серия 2 10 июля 2021
Сезон 1 / Серия 3 10 июля 2021
Сезон 1 / Серия 4 10 июля 2021
Сезон 1 / Серия 5 11 июля 2021
Сезон 1 / Серия 6 11 июля 2021
Сезон 1 / Серия 7 11 июля 2021
Сезон 1 / Серия 8 11 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Уцелевшие» в могиле Мартына тела не оказалось. Детективы едут в тюрьму, в которой он сидел. Предприниматель Хамзаров, раньше известный в криминальных кругах под прозвищем Шамлай, хочет отыскать информатора Мартына.

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