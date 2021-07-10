В 1 сезоне 4 серии сериала «Уцелевшие» Кирилл и Света налаживают контакт. Сын Хамзарова тем временем обращается к отцу с вопросом. Он хочет узнать, по какой причине к ним вломились сотрудники ОМОНа, однако тому удается избежать ответа на вопрос.
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