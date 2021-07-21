В 1 сезоне 10 серии сериала «Тернер и Хуч» будущее главного героя и его верного пса Хуча находится под угрозой, когда расследование дела о лаборатории робототехники идет не совсем так, как надо. Сможет ли Скотт выпутаться из этой непростой ситуации?
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