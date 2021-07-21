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Киноафиша Сериалы Тернер и Хуч Сезоны Сезон 1 Серия 2

Тернер и Хуч 2021 2 серия 1 сезон

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Навсегда и собака
Сезон 1 / Серия 1 21 июля 2021
Хороший день для усердной собаки
Сезон 1 / Серия 2 28 июля 2021
В линейке меха
Сезон 1 / Серия 3 4 августа 2021
В линейке меха
Сезон 1 / Серия 4 11 августа 2021
Дорога в Дорадо
Сезон 1 / Серия 5 18 августа 2021
Фур-гитивный
Сезон 1 / Серия 6 25 августа 2021
Служить и защищать
Сезон 1 / Серия 7 1 сентября 2021
Признательность Арф
Сезон 1 / Серия 8 8 сентября 2021
Защита щенков-свидетелей
Сезон 1 / Серия 9 15 сентября 2021
Потерянное и найденное
Сезон 1 / Серия 10 22 сентября 2021
Хуч машина
Сезон 1 / Серия 11 29 сентября 2021
Клуб Укусов
Сезон 1 / Серия 12 6 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Тернер и Хуч» Скотт занимается делом о планируемом теракте. Лора уговаривает его вместе взяться за расследование последнего дела, которым занимался их отец. Тернеру приходится выполнять роль няни.

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