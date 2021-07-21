В 1 сезоне 2 серии сериала «Тернер и Хуч» Скотт занимается делом о планируемом теракте. Лора уговаривает его вместе взяться за расследование последнего дела, которым занимался их отец. Тернеру приходится выполнять роль няни.
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