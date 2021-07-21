В 1 сезоне 9 серии сериала «Тернер и Хуч» любимца Эрики, пса по кличке Ангел, неожиданно похищают. Сердце девушки разбито. По ходу развития событий Ксавьер, Джессика и Скотт стараются найти животное, но для начала нужно выследить его похитителей...
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