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Киноафиша Сериалы Тука и Берти Сезоны Сезон 2 Серия 2

Тука и Берти 2019 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Тука и Берти»
Механика птиц
Сезон 2 / Серия 1 13 июня 2021
Планто
Сезон 2 / Серия 2 20 июня 2021
Кайл
Сезон 2 / Серия 3 27 июня 2021
Ночной друг
Сезон 2 / Серия 4 4 июля 2021
Проверка вибрации
Сезон 2 / Серия 5 11 июля 2021
Мох
Сезон 2 / Серия 6 18 июля 2021
Ночевки
Сезон 2 / Серия 7 25 июля 2021
Неделя трупов
Сезон 2 / Серия 8 1 августа 2021
Танец
Сезон 2 / Серия 9 8 августа 2021
Наводнение
Сезон 2 / Серия 10 15 августа 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Тука и Берти» все персонажи собираются в Планто, чтобы потусить на холостяцких выходных. Остается только надеяться, что трезвость Туки и социальная тревожность, которую испытывает Берти, не помешают празднику.

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