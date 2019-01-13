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Киноафиша Сериалы Настоящий детектив Сезоны Сезон 3 Серия 6

Настоящий детектив 2014 - 2019 6 серия 3 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Настоящий детектив»
Великая война и современная память
Сезон 3 / Серия 1 13 января 2019
Попрощайся с завтра
Сезон 3 / Серия 2 13 января 2019
Никогда
Сезон 3 / Серия 3 20 января 2019
День и час
Сезон 3 / Серия 4 27 января 2019
Призраки прошлого
Сезон 3 / Серия 5 3 февраля 2019
Охотники во тьме
Сезон 3 / Серия 6 10 февраля 2019
Последняя территория
Сезон 3 / Серия 7 17 февраля 2019
Наконец найти себя
Сезон 3 / Серия 8 24 февраля 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Настоящий детектив» Дэн О’Брайен, дядя детей, требует с детективов денег за информацию о них. Амелия проводит встречу с читателями, на которой человек с бельмом на глазу спрашивает, знает ли она, где находится Джули.

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