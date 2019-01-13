В 3 сезоне 6 серии сериала «Настоящий детектив» Дэн О’Брайен, дядя детей, требует с детективов денег за информацию о них. Амелия проводит встречу с читателями, на которой человек с бельмом на глазу спрашивает, знает ли она, где находится Джули.