В 3 сезоне 5 серии сериала «Настоящий детектив» в 1990 году дело Перселлов вновь открыто. Амелия публикует о нем книгу, из-за чего ее брак с Хэйсом оказывается под угрозой. Детективы разговаривают с человеком, узнавшем Джули по записям с камеры.
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