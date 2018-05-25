В 3 сезоне 7 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим, Тоби, Клэр и Моргунчик вызволяют Аргха из темницы, а позже разбивают амулет, чтобы попасть в гробницу Мерлина. Но там их уже поджидают Ангор Рот, Гунмар и освободившийся от магии Драал.