В 3 сезоне 7 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим, Тоби, Клэр и Моргунчик вызволяют Аргха из темницы, а позже разбивают амулет, чтобы попасть в гробницу Мерлина. Но там их уже поджидают Ангор Рот, Гунмар и освободившийся от магии Драал.
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