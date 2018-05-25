В 3 сезоне 9 серии мультсериала «Охотники на троллей» королева Урсуна пытается завербовать Номуру, чтобы она с помощью человеческого облика освободила Моргану. А Джима и его друзей тем временем ждет встреча с героями из мультсериала «Трое с небес».