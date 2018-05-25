В 3 сезоне 2 серии мультсериала «Охотники на троллей» мэр Нуньес усиливает полицейское присутствие, считая, что город захлестнула волна преступности. Команда пытается разыскать тролля по имени Глюк, а Тоби готовится к первому поцелую с Дарси.
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