В 1 сезоне 6 серии сериала «Воровки» Элоди решает посетить торговый центр, надеясь, что это поможет ей справиться с горем. Мо задается вопросами о своих отношениях с Ноа, а Табита больше не хочет ожиданий.
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