В 1 сезоне 8 серии сериала «Воровки» в школе выходной, и девочки проводят его порознь. Элоди вновь сталкивается лицом к лицу со своими проблемами, Табита с другом отправляются на шопинг, а Мо встречается с Ноа.
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