В 1 сезоне 10 серии сериала «Воровки» тройке девочек предстоят серьезные решения, они столкнутся с требованиями и разочарованиями. Брейди давит на Табиту, Мо в ярости, а Элоди получает интересное предложение.
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